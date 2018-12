Nog nooit zoveel thuiskappers

Oorzaak voor de explosieve groei is de ondernemersgeest van kappers en barbieren. Opmerkelijk: het aantal mensen dat als kapper werkt, nam de afgelopen tien jaar niet toe.

Zowel in 2007 als 2017 telde Nederland zo’n 45 duizend kappers. Werkte in 2007 nog circa 43 procent als zelfstandige, in 2017 was dat bijna de helft (49 procent). Marjolijn Jaarsma van het CBS verklaart: „Mensen die vroeger werkten voor een keten, zoals bijvoorbeeld Kinky Kappers, zijn de afgelopen jaren meer en meer voor zichzelf begonnen. Aan huis of door een zaak te openen.”

Zzp’ers

De oorzaak om als zelfstandige de schaar erin te zetten, is tweeledig, stelt Jaarsma. „Het heeft enerzijds te maken met de opkomst van zzp’ers in Nederland. Veel mensen zijn voor zichzelf begonnen.” Anderzijds hebben kappers economisch de wind mee: „We hebben allemaal wat meer te besteden, de crisis is voorbij en we gaan weer eens wat vaker naar de kapper.”

Het CBS berekende dat er de afgelopen tien jaar zo’n tienduizend kapperszaken bijkwamen. Waren er in 2007 bijna 17 duizend kapperszaken, in 2018 zijn dat er bijna 27 duizend. Niet eerder waren er zoveel kapsalons sinds het begin van deze meting in 2007. Draaiden de knappe kappers vijf jaar geleden nog een totale omzet van 1,5 miljard euro. In 2017 stond de teller in de kappersbranche op 1,7 miljard euro.

Esmie Post (46) uit Buchten koos er twintig jaar geleden al voor om als zzp’er aan de slag te gaan en begrijpt dat veel kappers inmiddels haar voorbeeld volgen. „De druk van het continu presteren voor een baas ging ten koste van de aandacht voor de klant. Dat was de grootste reden om te stoppen in de kapsalon.” Post knipt bij mensen thuis en denkt dat veel zzp-kappers vrijheid verkiezen boven het werken in loondienst. „Het is makkelijker eigen werktijden in te plannen, zeker met jonge kinderen is die vrijheid belangrijk.

Wildgroei

Nadelen aan de wildgroei van ambulante kappers zijn er ook. Post: „De professionaliteit moet behouden blijven. Dat begint nu te verwateren. Er is een groep die supergoed wil presteren en er is een groep die het als bijbaantje ziet, maar dan moet je jezelf niet uitgeven voor professionele kapper.”

Kappers zijn overigens vaker vrouw, becijfert het CBS. Dat percentage nam zelfs toe van ruim 86 procent in 2003 naar 91 procent in 2017. Ook de gemiddelde leeftijd steeg: in 2003 was ruim een derde van de kappers jonger dan 25 jaar, 65 procent was jonger dan 35. In 2017 was meer dan de helft (58 procent) ouder dan 35 jaar. De meeste kapperszaken blijken te liggen in Groot-Rijnmond (2165). De minste kappers per duizend inwoners zien we in de regio’s Utrecht, West-Nederland en Groningen.