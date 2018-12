Grote brand in loods truckcentrum, trailers ingericht als hennepkwekerij

De brandweer was met zeven auto's ter plaatse, waaronder een hoogwerker. Ⓒ GinoPress B.V.

NIJMEGEN - Bij een truckcentrum in Nijmegen heeft woensdagochtend een grote brand gewoed. De brand was in een loods aan de Rouwenboschweg, ten westen van het Maas-Waalkanaal, met daarin trailers. Twee van die trailers waren ingericht als hennepkwekerij. Een derde trailer stond vol met benodigdheden voor de teelt van hennep.