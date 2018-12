Snackbar in lichterlaaie, 50 bewoners hele nacht in wijkcentrum

Bewoners werden opgevangen in een wijkcentrum. Ⓒ GinoPress B.V.

SCHIEDAM - Een grote brand heeft een snackbar aan de Parkweg in Schiedam in de as gelegd. De brand veroorzaakte zoveel rook dat alle 24 appartementen van een naastgelegen flat moesten worden ontruimd. Zo’n vijftig bewoners werden opgevangen in een wijkcentrum. Ze konden rond 05.30 uur terugkeren.