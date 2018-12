Meer klachten over lawaai van buren: harde muziek en balkonoverlast op 1

Het aantal meldingen van geluidsoverlast van buren is de afgelopen drie jaar met 10 procent gestegen. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Het aantal meldingen van geluidsoverlast van buren is de afgelopen drie jaar met 10 procent gestegen. Nederlanders klagen vooral over harde muziek in woningen en tijdens tuinfeesten, en over geluidsoverlast op het balkon.