Kletsnatte pakjesavondspits: al vroeg druk op de weg

De verwachting is dat veel mensen eerder in de auto te stappen om met familie of vrienden de avond van de goedheiligman te vieren. Vanaf 15.00 uur wordt al extra drukte verwacht rond Rotterdam en Utrecht.

Sinterklaas mag zijn regenponcho uit de kast halen, meldt Weeronline. In het hele land is eind van de middag en vanavond kans op lichte regen of motregen en vooral in de westelijke kustprovincies kan het vanavond ook wat harder regenen.

De regenachtige Pakjesavond luidt een aantal zeer zachte dagen in. We krijgen donderdag en vrijdag temperaturen van 12 tot 14 graden cadeau. Daarbij is het grijs en valt donderdag wat lichte regen. Vrijdag is het ronduit nat.