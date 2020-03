Beekse Bergen na brand: ’Deze dieren zijn moedwillig de dood ingejaagd’

HILVARENBEEK - Alsof een leeg safaripark door de coronacrisis al niet erg genoeg is, werd vestigingsmanager Rens Willemsen (34) van Safaripark Beekse Bergen donderdagochtend geconfronteerd met nog meer slecht nieuws. Onbekenden betraden woensdagnacht zijn park en staken twee buitenverblijven en een stal in brand. Daarbij kwamen tien dieren om het leven. Niet te bevatten, vindt Willemsen het. „Hoe haal je het in je hoofd om dit te doen?