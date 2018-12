Vriendschapsverzoek van overleden tweelingzus

Maar de schrik was minstens even groot toen de Australische twee weken daarna via Facebook een wel heel vreemd vriendschapsverzoek kreeg. Dat was namelijk van haar zus.

Paige dacht eerst nog dat haar moeder had ingelogd op het account van Madison en haar per ongeluk verwijderd had als vriend, maar dat bleek niet het geval te zijn.

Ook andere familieleden meldden dat ze vriendschapsverzoeken hadden gekregen van Madison. Al snel bleek dat het om een zogenaamde ’internettrol’ ging die met de foto’s van de overleden vrouw een nieuw profiel had gemaakt, zo schrijft de Mirror.

„Ik werd letterlijk misselijk van de gedachte dat iemand een account had opgezet met haar naam. En waarom zou je haar familie en vrienden opzoeken en toevoegen? Dat is zo verkeerd. Wat hoopten ze daarmee te bereiken?”

Paige rapporteerde het account meteen bij Facebook, maar merkte enkele uren later dat daarmee ook het echte account van haar tweelingzus met alle herinneringen van hen beiden, verwijderd was. Pas toen een journalist contact op nam met Facebook werd die fout hersteld.

Madison overleed op vakantie in New York. Ze fietste op een fietspad langs Central Park toen een Uber taxi plots voor haar stopte en ze moest uitwijken. De taxichauffeur werd tot woede van de nabestaanden van Madison niet vervolgd.