Brief 2 ’Ook hier groot protest nodig’

Ook in België weten ze hoe te protesteren en de regering het vuur aan de schenen te leggen.... Nederlanders durven niet. Ze zijn te behoudend en te bang om boven het maaiveld uit te komen en laten alles over zich heen komen. Iedereen gaat er volgens Rutte op vooruit. Maar de btw op producten en diensten gaat naar 9 procent. De energiebelasting, de huren, de zorgverzekering, etc., gaan omhoog en per saldo gaat de middenklasse er in 2019 op achteruit. Waarom is er in Nederland niemand die dezelfde beweging op kan roepen als in onze buurlanden? Want ook in ons land zijn de verhoudingen zoek en is een groot protest zeker op zijn plaats.

Luuk Klinkert, Tubbergen

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: