RIVM: dodental corona stijgt met 93, aantal besmettingen 11.750

Het werkelijke aantal overledenen ligt hoger. In de eerste plaats worden sterfgevallen soms pas na enkele dagen doorgegeven. Daar komt bij dat lang niet iedere besmetting wordt vastgesteld door een test. Als iemand die niet is getest door het virus komt te overlijden, komt dat niet terug in de statistieken.

Er zijn 884 nieuwe besmettingen bijgekomen. In totaal zijn er 11.750 besmettingsgevallen bekend. Het totaal aantal patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen of opgenomen is geweest staat op 2.990.

In Noord-Brabant zet de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames door. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg zijn er relatief veel ziekenhuisopnames. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.

Het RIVM benadrukt dat het aantal gemelde overledenen in Nederland minder snel toeneemt dan je zonder maatregelen zou mogen verwachten.