Brief 1 ’Alle hesjes aan de vlaggenstok’

Maar er heerst in Nederland onvrede genoeg. Laten we daarom in plaats van met een hesje de straat op te gaan, onze nationale driekleur van de vlaggenstok halen en er een geel hesje aan hangen. Iedereen heeft er een in zijn auto. Vooruit laten we ook protest aantekenen, komend weekeinde: alle hesjes aan de vlaggenstok!

F. Verbunt, Spijkenisse

