Terroriserende buurman moet de cel in

De man heeft onder meer de auto's van zijn buren vernield, in oktober 2015 en maart 2016. Ook zou hij in april vorig jaar erfvredebreuk hebben gepleegd.

In het verleden is de man onverbeterlijk gebleken, betoogde de aanklaagster tijdens de behandeling van de zaak twee weken geleden, ondanks tal van bemiddelingspogingen, rechtszaken en het opleggen van een dwangsom van 300.000 euro. Hij staat bekend als het ,,monster van Leersum''.

De man en zijn buren hebben sinds 2000 een conflict over het recht van overpad. Sindsdien is die burenruzie ontaard in niet aflatend getreiter. Vorig jaar werd de man een dwangsom van 300.000 euro opgelegd met het doel hem te doen stoppen met pesterijen, maar weet de man van geen ophouden.

Het leed bij de lastiggevallen familie is volgens de rechtbank groot. ,,Naast de aanzienlijke bedragen die zij uitgaven aan beveiligingsapparatuur, wijzen zij vooral op de psychische gevolgen van de overlast en de grenzen van menselijk incasseringsvermogen'', motiveerde de rechtbank de strafmaat. Het contact- en gebiedsverbod gaat daarom - gelet op het verleden - per direct in.