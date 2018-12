Pakjesavond in Culemborg: flitspalen ingepakt

Ⓒ ANP XTRA

CULEMBORG - Hoge daken, wind en regen, maar ook de flitspalen zaten de Sint tegen. Daarom had hij woensdagochtend een geniaal plan, wat is het toch een inventieve man. In plaats van te balen, vouwde hij pakpapier om de flitsende palen. Niet alleen de Sint en zijn pieten hebben een zorg minder, ook de automobilisten zijn nu geholpen met de hinder.