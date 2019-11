Man klimt net op tijd uit zinkende auto

De man reed naar verluidt tussen 08.00 en 09.00 uur over de parallelweg van de A28 in Nijkerk, toen hij langs die Verbindingsweg om onbekende oorzaak in de sloot belandde.

De bestuurder wist uit zijn auto te komen, zo is te zien op foto’s van lokale nieuwsfotografen die het incident zagen en vastlegden. Hij ging daarna op het dak zitten. Al snel arriveerde de brandweer.

Die bracht de man in veiligheid. Hij werd verzorgd en had minimale verwondingen. Volgens ooggetuigen kreeg de man een verband en werd hem aangeraden nog langs de huisarts te gaan. Een bergingsbedrijf heeft zich om de auto bekommerd.