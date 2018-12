Arrestatiebevel Saoediërs in zaak-Khashoggi

Het parket heeft geconcludeerd dat er ,,een sterk vermoeden bestaat'' dat Saud al-Qahtani en generaal Ahmed al-Asiri, die in oktober uit hun functie zijn gezet, tot de planmakers van de moord op 2 oktober in het Saoedische consulaat in Istanbul behoorden.

,,De stap van het Openbaar Ministerie om arrestatiebevelen uit te vaardigen voor Asiri en Qahtani, weerspiegelt de opvatting dat de Saoedische autoriteiten geen formele stappen zullen ondernemen tegen die personen'', zei een van de Turkse functionarissen.

De stap komt ook een dag nadat senatoren in de Verenigde Staten na een briefing over de zaak door de CIA zeiden, dat ze zekerder dan ooit zijn dat de kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië verantwoordelijk is voor de moord op Khashoggi.

Khashoggi werd gedood tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel op 2 oktober. De Turkse president Tayyip Erdogan heeft gezegd dat het bevel tot het doden van Khashoggi, een verklaard criticus van het Saoedische regime, afkomstig was van het hoogste niveau van de Saoedische regering. Saoedi-Arabië heeft steeds gezegd dat de kroonprins geen voorafgaande kennis had van de moord.