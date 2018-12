’Ouderen moeten wel beleggen’

Bij veel ouderen die in de loop der jaren een kapitaaltje hebben opgespaard door zuinig te leven ploft immers de aanslag vermogensbelasting binnenkort weer in de bus, dus ze moeten wel beleggen uit pure wanhoop om niet nog meer in te teren op hun spaargeld. Deze belachelijke vermogensbelasting gaat er immers nog steeds van uit dat je een gemiddeld rendement van 2,017 procent kan halen uit je vermogen tot 78.000 euro, terwijl je amper nog een half procent aan rente kan vangen bij de banken. Deze ’verkapte diefstal’ van de overheid die al jaren aan de gang is, zal voorlopig ook nog wel doorgaan vanwege het uitblijven van belastinghervormingen.

Louis Hofman, Amsterdam