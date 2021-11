Bergkamp wil gesprek over ’ontoelaatbare’ uitingen in debat na dreigementen FvD-Kamerlid Van Houwelingen

„Bedreigingen en intimidaties zijn in welke vorm dan ook, uit den boze”, aldus de Kamervoorzitter. „In de plenaire zaal vind ik het ontoelaatbaar. Hier moeten we een grens trekken.” Bergkamp zegt in een verklaring zich zorgen te maken over het parlement. „De gemoederen lopen steeds vaker hoog op en dat komt het debat niet altijd ten goede. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar meningen moeten wel op een fatsoenlijke manier uitgewisseld worden. Het is hoognodig om hier iets aan te doen.”

Bergkamp gaat met alle fracties praten over de manier waarop „we met elkaar omgaan in debatten” en „hoe de dynamiek in het debat ten beste kan worden gekeerd.” Ze hoopt dat „wij als gekozen volksvertegenwoordigers het debat met respect voor elkaars mening - die uiteraard mag verschillen - op goede wijze kunnen voeren. En dat we kiezen voor het inhoudelijke debat en kwalificaties achterwege laten die het debat niet dienen, maar juist onmogelijk maken.” De Kamervoorzitter vindt dit niet goed voor het aanzien van het parlement. „Ik kan dit tij niet in mijn eentje keren. We moeten dit met elkaar doen. Dit kost tijd, omdat het debat al jaren aan het verharden is, maar ik voel de verantwoordelijkheid als voorzitter om het gesprek in gang te zetten.”

Volgens Bergkamp heeft ondervoorzitter Ockje Tellegen, die het debat leidde, goed gehandeld. Tellegen greep in na een verzoek van Sjoerdsma zelf, schorste het debat daarop twee keer en sprak de FVD’er aan op zijn dreigement.

Eerder zei Gideon van Meijeren (ook FVD) dat hij „trots” is op Forum-aanhangers die intimiderende mailtjes naar andere Kamerleden sturen. Ook legt de partij van Thierry Baudet steeds nadrukkelijker het verband tussen de Jodenvervolging en de corona-aanpak van het kabinet.