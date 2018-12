Live: persconferentie over onderzoek naar Italiaanse maffia in Nederland

Onze verslaggever Mick van Wely is bij de persconferentie aanwezig en twittert vanaf 12.00 uur live mee.

In de vier landen vinden momenteel arrestaties en inbeslagnames plaats. Het gaat om tientallen invallen in Nederland, maar meer informatie kan een woordvoerder van het Openbaar Ministerie nog niet geven.

’Ndrangheta

De ’Ndrangheta is een maffiaorganisatie uit Calabrië, in het zuiden van Italië, met tentakels over de hele wereld waaronder Nederland. Ze heeft de Siciliaanse Cosa Nostra verdrongen als machtigste criminele organisatie van Italië.

