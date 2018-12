Trek je beste tabberd aan... Myriam zorgt dat Sint er top uitziet

Rond Sinterklaas staat Gerritsen Theaterkostuums in Amsterdam op zijn kop en is het aan Myriam Pol (49) om alles in goede banen te leiden. Want een Sint zonder goed kostuum, dat kan natuurlijk niet.

MANTEL

Myriam: "De familie Gerritsen kleedde al sinds 1878 Sinterklazen. Omdat de laatste telg van dit gezin geen kinderen had en de zaak dus niet binnen de familie kon blijven, heb ik alles 25 jaar geleden overgenomen, óók het ontwerpen van Sinterklaaskostuums. Ik weet nog hoe spannend ik deze periode vroeger vond.

Als kind kon ik bijna niet slapen van spanning als ik mijn schoentje had gezet. Ik vind het geweldig om nu zelf aan dat sprookje te mogen meewerken. Het meest essentiële deel van een Sinterklaaskostuum? Ik denk dat dat de mantel is, zonder kan écht niet. Tegenwoordig zie je soms van die korte manteltjes, geen gezicht!

'Mijn man wil veel minder vaak seks dan ik'

KRUIS

Een mantel moet lang zijn en lekker veel stof hebben. Hij moet over de rug van het paard vallen en er luxe uitzien. Wat ook ontzettend belangrijk is, zijn de materialen. Daar ben ik heel streng in, ik heb het niet zo op van die feestwinkelrommel.

Het kruis dat de Sint om zijn nek heeft, heb ik bijvoorbeeld laten namaken van een echt oud kruis uit 1900. Er zijn Sinterklazen die ieder jaar terugkomen, omdat ze zich alleen in onze kostuums echt Sinterklaas voelen.

KINDJES

Toen mijn zoon Piet (18), inderdaad hoe toevallig, nog in Sinterklaas geloofde, mocht hij in de weken voorafgaand aan 5 december niet in de zaak komen. Het is sowieso opletten geblazen en héél goed plannen, want als er toevallig kindjes binnenkomen, kan ik hier geen vier Sinterklazen hebben staan. Dat valt niet uit te leggen, haha."

Sinterklaasblooper... 'Ooh, is dit allemaal voor mij?' Riep ze