Politie zoekt zwaargewonde man na explosie Schiedam

Bewoners werden opgevangen in een wijkcentrum. Ⓒ GINOPRESS B.V.

Schiedam - De politie is op zoek naar een man die zwaargewond raakte bij de explosie van een snackbar op de Parkweg in Schiedam. Getuigen melden aan de politie dat de man na de explosie met brandende voeten weg liep. Er is een verbrande broek aangetroffen in de omgeving. Het is volgens de politie van levensbelang dat de man direct hulp zoekt in een ziekenhuis.