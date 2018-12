’Koop gewoon bij winkels’

De pakjes worden ook nog eens netjes voor je ingepakt. De omzetten van de webwinkels groeien jaarlijks fors. Winkels sluiten ook even fors. Nog even en er is bijna geen winkel meer in de winkelstraten te vinden omdat behoorlijke winkelomzetten ontbreken. Geen omzet, geen winst, dus sluiten. Gaan wij straks klagen dat er geen winkels meer zijn? Wij helpen met alle aankopen bij webwinkels de hele detailhandel om zeep.

Wim Knaap, Hoorn