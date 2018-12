’Geen alternatief voor Rutte III’

Dat zou ook een onderzoek waard zijn. Willen wij een regering met daarin bijvoorbeeld de PVV en Forum voor Democratie met Wilders als minister president of Baudet? Indien ja, dan kiezen we bewust voor bepaalde zaken waar we toch wel even goed over na moeten denken. Willen we uit Europa? Willen we de euro afschaffen? Willen we alle moskeeën afbreken? Willen we de islam verbieden? Zien we de chaos al voor ons? Ik denk dat veel Engelsen nu ook spijt hebben hoe ze hebben gestemd tegen Europa. We kunnen ook een regering vormen met de SP. Dan moeten we accepteren dat ’Vadertje Staat’ alles voor ons gaat regelen. Werkgevers zijn zakkenvullers en die moet je goed dwars zitten, is hun devies. Terug naar het communisme waar deze partij uit is ontstaan? Zien we Lilian Marijnissen al als onze premier? Kiezen we voor Amsterdamse toestanden door te regeren met GroenLinks? Laat ik alle verdere overbodige splinterpartijen maar buiten beschouwing. Ik weet geen goed alternatief. Wie dat wel weet, mag het zeggen. Ik hoor het graag.

Rien van Ast, Uden