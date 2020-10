Spanje roept coronanoodtoestand regio Madrid uit

Donderdag bepaalde een gerechtshof in Madrid echter dat die maatregelen indruisen tegen de grondrechten van de zeker 4,5 miljoen mensen die door de beperkingen worden getroffen.

De premier schuift nu die rechterlijke uitspraak ter zijde, terwijl de regio Madrid eigenlijk meer tijd wilde om de zaak uit te zoeken. Maar de politie controleert vrijdag al vanaf 15.00 uur of de mensen zich aan de opgelegde beperkingen houden. De noodtoestand in de regio Madrid is namelijk meteen om 12.00 uur van kracht geworden en duurt 15 dagen.

De 'staat van alarm' zoals de noodtoestand wordt genoemd, geeft de Spaanse regering buitengewoon veel bevoegdheden. Zo kunnen burgers niet alleen worden verplicht ergens te blijven of te vertrekken, ze kunnen ook gedwongen worden diensten te verrichten en eigendommen kunnen worden geconfisqueerd.

In het ruim 47 miljoen inwoners tellende Spanje liggen momenteel circa 1585 mensen in kritieke toestand in ziekenhuizen als gevolg van het uit China afkomstige coronavirus. Het land heeft al bijna 13,7 miljoen coronatests uitgevoerd en ruim 884.000 mensen testten positief. Dat is het hoogste aantal vastgestelde besmettingen in Europa ten westen van Rusland. Bijna 32.690 patiënten zijn in Spanje overleden.