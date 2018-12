OM: belager agenten Naaldwijk geen terrorist

De politie kwam op de bewuste dag af op een melding dat de man in verwarde toestand bij de Albert Heijn in de Verdilaan liep en met een mes achter willekeurige mensen aan zat. Toen de politie ter plaatse kwam, weigerde hij het mes te laten vallen. Ook waarschuwingsschoten hielpen niet. De politie schoot hem neer, maar er was ook nog een politiehond voor nodig om hem definitief te overmeesteren. De man zou „Allahu akbar” hebben geroepen, maar dat vindt het OM niet genoeg voor een verdenking van een terroristisch oogmerk.

De verdachte woonde in Zweden en was op bezoek bij familie in Nederland. Zijn broers hebben verklaard dat de man al langer volkomen in de war was. Op de dag van het incident had hij gedreigd van het balkon te springen. De man zou in Syrië zijn ontvoerd en gemarteld, aldus de familie.

De rechtbank bepaalde dat de man nog wel in voorarrest moet blijven, wegens bedreiging van de agenten. Het OM wacht nog op een psychiatrisch rapport. De kans is groot dat de rechtbank de verdachte op aangeven van het OM naar een psychiatrisch ziekenhuis stuurt.

De rechtbank zal de zaak op 31 januari inhoudelijk behandelen. Nu de terreurcomponent van de zaak is, hoeft dat niet meer in de gerechtsbunker in Amsterdam te gebeuren, maar kan dat in het Haagse paleis van justitie.