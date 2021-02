Minder treinen in weekend door verwacht winterweer

Dit weekend rijdt zo’n 80 procent van de normale dienstregeling. Dat betekent dat op veel trajecten de treinen elk halfuur rijden in plaats van elk kwartier. Waar treinen normaal elk halfuur rijden, blijft dat zo. Op stations en in treinen staan NS-medewerkers klaar om reizigers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bij ProRail zijn extra monteurs en hulplocomotieven paraat.

Vanwege corona was de dienstregeling al enigszins uitgedund, tot 90 procent van het normale spoorboekje.

De NS heeft meer maatregelen genomen. Zo staan wegsleepdiensten voor gestrande treinen paraat en is het strooizout voor op de perrons bijgevuld. Op alle stations wordt dit weekend gestrooid. „We zorgen dat het perron, de looppaden en de toegangswegen sneeuwvrij zijn zodat stations goed begaanbaar zijn voor onze reizigers.”

Brandkranen

Verschillende instanties hebben voor de komende dagen een waarschuwing afgegeven. Brandweer Nederland, het Rode Kruis en diverse gemeenten hebben al laten weten dat alertheid geboden is bij het voorspelde winterse weer.

De brandweer roept iedereen die de komende dagen gaat sneeuwruimen op om ook brandkranen van sneeuw te ontdoen. Brandkranen zijn te vinden op strategische punten in de straat, het trottoir of in de berm en te herkennen aan een rood identificatiebordje. Vaak wijst een gele pijl naar de plek van de brandkraan, aldus Brandweer Nederland. Bij het blussen van een brand is veel water nodig.

„Alles onder een witte laag, dat ziet er mooi uit en voor velen geeft het een hoop plezier. Maar voor de brandweer is het soms ook lastig, want brandkranen en markeringen verdwijnen ook onder de sneeuw”, aldus Brandweer Nederland vrijdag.

’Let op kwetsbaren’

Let extra op ouderen en kwetsbaren nu er dit weekend winters weer aankomt. Die oproep doet het Rode Kruis vrijdag. Volgens de hulporganisatie zijn deze groepen door het coronavirus al kwetsbaar. „Gladheid en kou zijn een extra risico.”

Mensen kunnen ouderen vragen of zij nog hulp kunnen gebruiken tijdens de koude dagen, zoals het doen van boodschappen of het sneeuwvrij maken van hun stoep. „Daarbij is het natuurlijk wel van belang om goed afstand te houden en te denken aan de coronaregels”, aldus het Rode Kruis.

Schaatsen op natuurijs ontmoedigd

Gemeenten in de regio Gooi en Vecht ontmoedigen schaatsen op natuurijs op de plassen in de omgeving van Loosdrecht en Ankeveen. Gooise Meren en Wijdemeren gaan ook niet zoals andere jaren voorbereidingen treffen om het ijs in optimale staat te brengen. De gemeenten vinden een grote bezoekersstroom onwenselijk nu er tal van beperkingen gelden wegens de coronacrisis, laten ze vrijdag weten.

Gemeenten en politie gaan handhaven als het toch te druk wordt in het plassengebied. Afsluiten van wegen is dan een optie.

Testlocaties Rotterdam-Rijnmond zondag en maandag dicht

Zo goed als alle testlocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn zondag en maandag dicht vanwege het verwachte winterse weer. Alleen de locaties bij Ahoy en Rotterdam The Hague Airport blijven open. Daar worden extra teststraten ingericht.

Het vliegveld van Rotterdam is vooralsnog de enige vaccinatielocatie in de regio. Die inentingen gaan gewoon door.

Ministers roepen op voorzichtig te doen

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) roept Nederlanders op extra voorzichtig te zijn dit weekeinde, met het extreme winterse weer dat op komst is.

"Ga niet de weg op als dat niet hoeft"

„Ga niet de weg op als dat niet hoeft. Zeker mensen zonder winterbanden op de auto”, benadrukt de bewindsvrouw. „Maar ook te voet. Zorg voor schoenen met een stevig profiel.”

Bij Rijkswaterstaat zijn „alle draaiboeken uit de kast gehaald” en zijn er 1200 mensen die ingezet kunnen worden. „Er zijn 546 strooiwagens, in twee uur tijd kunnen we 10.000 kilometer weg strooien. Alles is helemaal in paraatheid.”

Van Nieuwenhuizens ministerie bemoeit zich niet direct met de bereikbaarheid van de coronateststraten of de plekken waar vaccins worden gezet. Die locaties „liggen op gemeentegrond”, zegt ze. „Ook daar wordt met man en macht gewerkt om wegen zo goed mogelijk begaanbaar te houden, en ik ga ervan uit dat juist wegen van en naar teststraten extra in de gaten worden houden.” Wel staat Rijkswaterstaat paraat om gemeenten bij te staan, mochten die daar om vragen.

Wie van sneeuw- en ijspret wil genieten moet daarbij wel letten op de 1,5 meter afstand, waarschuwt justitieminister Ferd Grapperhaus. Die coronamaatregel is „ook voor activiteiten die mensen buiten willen ondernemen een gegeven”, zegt hij. Maar hij denkt dat de meeste mensen zich daar „heel erg goed bewust” van zijn.

Amsterdamse daklozen naar binnen

Hulpverleners gaan in Amsterdam vanwege het verwachte winterse weer actief op zoek naar daklozen die buiten slapen, om ze over te halen naar de opvang te komen. Tegelijkertijd bereiden de opvanglocaties in de hoofdstad zich voor op extra dak- en thuislozen die met het koude weer naar de opvang komen.

Lokaal tot 30 centimeter sneeuw

Zaterdagavond gaat het van het zuiden uit sneeuwen en in de nacht naar zondag breidt het sneeuwgebied zich uit naar het noorden. Zondag kan 10 tot 20 centimeter vallen en lokaal zelfs 30.

Vanwege de verwachte sneeuw heeft het KNMI voor zaterdagavond code geel afgegeven. In alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en op de Waddeneilanden kan het glad zijn door sneeuwval. In het zuidoosten is bovendien kans op ijzel.

Ook waarschuwt het weerbureau dat de sneeuw door de harde wind kan gaan verstuiven. In het noorden kan in de nacht en op zondag een sneeuwjacht ontstaat.