Gruwelijke beelden op telefoon Pakistaan die aanslag op Wilders wilde plegen

Dat besliste de rechtbank Den Haag vandaag tijdens de eerste niet-inhoudelijke zitting in de strafzaak tegen de man die inmiddels honderd dagen achter de tralies verblijft. De officier van justitie vertelde dat op de telefoon van Junaid I. ,,gruwelijk bewerkte afbeeldingen van Wilders werden gevonden. Zoals een afbeelding van een onthoofd lichaam, met daarbij de tekst ,,We will slaughter you, infidel”: ,,We zullen je afslachten, ongelovige.”

De politie kwam Junaid I. in augustus op het spoor na een melding van een Engelssprekend iemand, die de agenten attent maakte op een video op Facebook waarin Junaid I., gekleed in een opvallende camouflagejas, zegt dat hij Wilders gaat doden en mensen oproept om ,,alles op te geven” om hem daarbij te helpen.

Facebook

Via die video wist de politie een Facebookaccount en telefoonnummers die eraan gekoppeld waren te traceren, en uiteindelijk ook Junaid I., die op 28 augustus werd aangehouden in de Starbucks op Den Haag Centraal.

De politie vond ook een tweede video, die Junaid I. bleek te hebben opgenomen vlakbij de Burger King op Den Haag Centraal. Daarin meldde Junaid I.: ,,Op dit moment mijn enige doelwit is de belediger van Mohamed. Met Gods wil ik zal die hond, die belediger naar de hel sturen, dat zal ik proberen, ik zal niet proberen, maar ik zal dat doen. Net zo lang ik leef, ik zal deze missie niet annuleren. Ik heb alles al gekocht.”

Reisgenoot

Met name in Pakistan leidde het plan van Wilders om in het Tweede Kamergebouw een cartoonwedstrijd te organiseren met spotprenten van de profeet Mohammed, tot grote verontwaardiging en demonstraties. Junaid I. reisde vanuit Frankrijk naar Nederland. Op camerabeelden is te zien hoe hij een dag voordat hij op 28 augustus werd aangehouden, met een onbekende man van Den Haag Centraal naar Amsterdam Sloterdijk reist. Het Openbaar Ministerie zoekt die onbekende man nog, en wil weten wat zijn rol was bij de aanslagplannen.

Junaid I. ontkent dat hij een aanslag wilde plegen. Tegen de politie zei hij dat hij kwam om te demonstreren. Volgens de officier is het dankzij het voortvarende optreden van de politie dat er niets ernstigs is gebeurd. Junaid I., een kleine bebaarde man met een grijs gehaakt mutsje op het hoofd, woonde de zitting bij, maar deed er het zwijgen toe. De komende maanden wordt zijn geestestoestand onderzocht. Op 18 februari gaat de zaak verder.