Seoul: Rusland heeft spijt van straaljager

„Rusland heeft zijn diepe spijt overgebracht over het incident en verklaard dat zijn ministerie van Defensie onmiddellijk een onderzoek zal instellen en noodzakelijke stappen zal zetten”, aldus een woordvoerder van het Zuid-Koreaanse presidentieel paleis. Volgens de functionaris lag de oorzaak in een technisch mankement.

Maar de Russische ambassade in Seoul ontkende kort daarna dat Moskou excuses had aangeboden. „Rusland heeft op geen enkele manier excuses aangeboden”, aldus de diplomatieke post. Die meldde er meteen bij veel onjuistheden in de commentaren van Zuid-Korea te zien.

Beschuldigingen

Dinsdag ontkende het Russische ministerie van Defensie nog dat Russische bommenwerpers het Zuid-Koreaanse luchtruim hadden geschonden. Het beschuldigde Zuid-Koreaanse jets daarentegen van het uitvoeren van gevaarlijke manoeuvres die Russische vliegtuigen bedreigden.

Defensiefunctionarissen in Seoul zeiden eerder dat de Zuid-Koreaanse luchtmacht honderden waarschuwingsschoten had afgevuurd op een Russisch militair vliegtuig dat illegaal het Zuid-Koreaanse luchtruim was binnengevlogen.