Consumentenbond pakt Ryanair aan

Volgens de Europese wetgeving moet een luchtvaartmaatschappij reizigers schadeloosstellen als hun vlucht meer dan drie uur vertraging heeft of korter dan 14 dagen voor vertrek wordt geannuleerd. ,,Dat geldt ook bij vertragingen die het gevolg zijn van stakingen door problemen tussen Ryanair en het eigen personeel.In 2017 en 2018 vielen de reisplannen van duizenden consumenten door dergelijke stakingen in het water”, zegt directeur Bart Combee van de bond.

,,Ryanair claimt dat er sprake is van overmacht, waardoor ze gedupeerde reizigers niet hoeven te compenseren. Maar het Europese Hof van Justitie is duidelijk dat stakingen onder eigen personeel geen overmacht is.”

Ryanair schrijft in een reactie dat de belangenorganisatie welkom is voor een gesprek. Combée: ,,Dat zou een schertsvertoning worden. Ryanair wijst onze eisen af en biedt geen zicht op een oplossing voor consumenten. We gaan niet naar Dublin om alleen maar aan te horen dat zij het anders zien en niets voor hun klanten doen. Het is nu tijd dat de toezichthouder ingrijpt.”

Vandaag liet ook de Britse toezichthouder Civil Aviation Authority weten handhavende maatregelen te overwegen om Ryanair te dwingen tot compensatie.