’Bescherm oudere tegen straatterreur’

Bij het oversteken kwamen twee licht getinte mannen mij tegemoet. Na het passeren kwam een van de twee plotseling terug gerend met de kreet: mijnheer mag ik u iets vragen. Hij naderde van achteren en voordat ik iets kon zeggen sloeg hij me met de vuist keihard op mijn jukbeen. Gelukkig bleef ik op de been en kon ik mij snel omdraaien. De lafaard was alweer terug gesprongen. Op mijn luide schreeuw kwam de tweede man aanrennen en trok zijn laffe maat gelukkig weg. Dit is nu al de derde keer in de vier jaar dat ik in Rotterdan woon dat dit mij overkomt. Zonder enige aanleiding overvalt dit soort tuig alleen lopende mensen. Hoog tijd dat de overheid actie gaat ondernemen om het tuig te leren met hun poten van kwetsbare mensen af te blijven. Nu genieten de verstandige ouderen van een zelfingestelde avondklok: ’als het donker is niet meer naar buiten’. Ik wil met mijn verhaal aandacht vragen voor de toenemende onveiligheid voor ouderen. Van toeval is geen sprake als dit je driemaal overkomt in vier jaar tijd. De daders komen iedere keer uit dezelfde bekende hoek.

Peter Hanselman (71)