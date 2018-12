’Schoolboeken recyclen’

Jaarlijks worden honderdduizenden kilo’s schoolboeken weggegooid omdat deze niet meer te hergebruiken zijn door die licentie. Op deze manier worden ouders op hoge kosten gejaagd en liggen zo goed als nieuwe schoolboeken bij het oud papier. Dat is niet meer te verkopen in deze tijd. Dus overheid: grijp in bij de boekenhuizen en zorg dat schoolboeken hergebruikt kunnen worden. Het milieu vaart er wel bij, de studiekosten gaan omlaag en de burger zal u er dankbaar voor zijn!

Anita van den Berg, Epe