Bulgarije sluit zich niet aan bij migratiepact

„In dit stadium is de Bulgaarse regering van mening dat de beslissing om niet toe te treden tot het verdrag voor een veilige, ordentelijke en reguliere migratie, de belangen van het land en zijn burgers ten volle beschermt”, zei Borisov.

Slowakije liet recentelijk ook weten niets te zien in het mondiale verdrag. „Omdat het in deze vorm niet in overeenstemming is met het veiligheids- en migratiebeleid van de republiek Slowakije”, aldus de toelichting van de coalitie, bestaande uit sociaaldemocraten en rechts-populisten.

De VN-overeenkomst, hoewel juridisch niet bindend, zorgt voor veel discussie. Onder meer de VS, Hongarije, Oostenrijk, Tsjechië en Zwitserland willen niet meedoen. Duitsland ging wel akkoord. Ook Nederland doet dat, zij het met een stemverklaring waarin wordt benadrukt dat de overeenkomst geen juridische gevolgen mag hebben. België is hetzelfde van plan.