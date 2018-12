Het meisje heeft zwart haar en bruine ogen en is 1 meter 65 lang. Volgens een woordvoerder is ’de recherche heel druk bezig met de zoektocht naar Briscilla.’ Haar vermissing is vandaag bekendgemaakt op de website van de politie.

