Jeugd wordt steeds dikker: kwart jongeren te zwaar

Amsterdam - De jeugd wordt steeds dikker. Van de 2 tot 25-jarigen had 17 procent vorig jaar overgewicht. Een toename is vooral te zien in de groep jongvolwassenen. Een kwart van de jongeren tussen de 18 en 25 was te zwaar. 7 procent had obesitas, zo blijkt uit cijfers van het CBS in samenwerking met het RIVM.