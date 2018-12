Leerling verkleed als Sint of Piet niet welkom op basisschool

Volgens De Gelderlander was één jongetje volledig verkleed als Piet en moest hij halsoverkop met zijn moeder naar huis om zich om te kleden. De ouder en andere vaders en moeders waren boos.

Dave Peters (5) was het jongetje dat met zijn moeder Mariska snel naar huis moest om om te kleden. „Hij was helemaal in tranen. De juf zei dat het te maken had met het beleid van Kans en Kleur”, zegt zijn moeder.

’Spel niet verstoren’

Bestuurder van de overkoepelende stichting van Wijchense basisscholen, Hennie Biemond, verklaarde aan de regionale krant dat ze in het dorp kozen om het verkleden achterwege te laten zodat „de kinderen zichzelf zijn en het spel niet verstoren.”

De mededeling omtrent het besluit werd dinsdag aan de kinderen gedaan. Zij werden verzocht dit thuis te melden. Ook bleef het in de nieuwsbrief aan de ouders achterwege. „Dit is niet effectief. Het had anders gemoeten”, geeft Biemond toe.

