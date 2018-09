’Voetbal is de weg kwijt’

Deze week werd bekend dat de Barcelona-speler voor dat bedrag naar Paris Saint Germain gaat. „De voetbalwereld is volledig de weg kwijt”, zo reageert een van de stemmers.

De Braziliaan is de duurste voetballer ooit, maar niet de beste, zo vinden veruit de meeste respondenten. „Als Messi verkocht gaat worden, dan gaat de prijs nog meer omhoog”, zo voorspelt er een. Driekwart gelooft ook niet dat Neymar die miljoenen gaat terugverdienen voor de Parijse club.

Bijna iedereen denkt dat het aankopen van Neymar voor de Arabische eigenaar gewoon een prestigeproject is. „Die clubs lijken wel verzamelobjecten voor buitenlandse miljardairs”, zo merkt iemand op. Anderen trekken de vergelijking met de slavenhandel. „Het wordt tijd dat aan deze legale mensenhandel een halt wordt toegeroepen en we weer gewoon naar het spelletje gaan.” Een andere reactie: „Pervers en decadent”.

Met Suarez en Messi was Neymar bij Barcelona een zeer succesvol trio. Maar met de twee topspelers die achterblijven, zal de club toch nog succesvol blijven zo denkt twee derde.

Barcelona geeft ook grif aan vrouwelijke voetballers. ’Onze’ ster Lieke Martens gaat voor twee ton per jaar spelen bij de club. Veel minder dan de mannen, maar toch vindt iets meer dan de helft van de stemmers dit veel. Een respondent pleit voor omgekeerde emancipatie. „Het vrouwenvoetbal is een lust om naar te kijken. Laten we beginnen met de mannen evenveel te betalen als de vrouwen.”

Bijna niemand denkt dat het voetballen met deze torenhoge transferprijzen nog leuk blijft. „Ik volg alleen mijn club in Nederland nog maar voor honderd procent. De rest is niet meer interessant.” Sterker, bijna iedereen vreest dat het voetbal ten onder gaat aan deze miljoenbedragen.

Voetballers gaan niet beter spelen als ze zo ontzettend veel geld krijgen, aldus de respondenten. Het is funest voor de mentaliteit van voetballers, stellen velen. „Het heeft niets meer met sport, maar des te meer met geld te maken. Zelfs ouders en amateurclubs nemen die rare mentaliteit aan.”

Iemand die nog wel geniet van voetbal: „Spelers als Messi, Neymar en Ronaldo kunnen iets bijzonders en daar genieten miljoenen mensen van.”

Clubs als Ajax en Feyenoord hebben een minimale begroting, vergeleken bij die van Barcelona en Paris Saint Germain. Maar een fractie van de stemmers denkt dat onze topclubs er in het Europese voetbal nog aan te pas kunnen komen. „Zo wordt de Nederlandse competitie echt een Mickey Mouse competitie.”

Wil Nederland toch nog meetellen, dan moeten de internationale regels voor transfers nog verder worden aangescherpt, vindt bijna iedereen. „FIFA en UEFA moeten hier paal en perk aan stellen.”

Iemand pleit er voor voetballers niet meer te laten verdienen dan de balkenendenorm. Een ander: „Gewoon internationaal doen, wat we in Nederland ook hebben ingevoerd. Heb je als club te veel schulden, dan mag je niks meer kopen.”