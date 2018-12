Vuurwerktraditie niet verknald

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) aan de Tweede Kamer. Begin november werden alle lanceerstandaarden nog afgekeurd door de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT). Dit hulpmiddel moet komende jaarwisseling verplicht worden geleverd bij de verkoop van vuurpijlen. Zonder mag niet meer.

De vuurwerktraditie dreigde na het afkeuren in gevaar te komen. Maar Van Veldhoven laat weten dat het importeurs alsnog gelukt is om drie type lanceerstandaarden in te kopen die wel de strenge keuring hebben doorstaan. De verkoop van vuurpijlen lijkt daarmee gered.

Toezicht

De ILT gaat de komende weken toezicht houden op de nieuwe verkoopregels rond het knalkruit.