CDA houdt vast aan hogere studierente ondanks felle kritiek

Het eigen partijcongres wilde dat de christendemocraten daar vanaf zouden stappen. Ook jongerenafdeling CDJA trok fel van leer. Tijdens een debat over de kwestie werd echter duidelijk dat het CDA voet bij stuk houdt. In het regeerakkoord staat nu eenmaal dat rente omhoog gaat. „Het CDA heeft zijn handtekening gezet onder het regeerakkoord en daar staan wij wel voor. Wij verdedigen dit en kunnen dit steunen”, aldus Kamerlid Harry van der Molen.

Naast het feit dat het CDA zijn coalitiebelofte niet wil breken, denkt de partij dat het verhogen van de rente op studieleningen kan helpen om het maximale lenen terug te dringen. Het zorgt volgens Van der Molen namelijk voor ’een reëlere prijs’.

’Klap in gezicht van leden’

Jongerenafdeling CDJA sprak gisteren nog de vrees uit dat het vasthouden aan het renteplan wel eens ernstige electorale gevolgen voor de partij kan hebben. Voorzitter Lotte Schipper ziet het als ’een klap in het gezicht van CDA-leden’ die zich tijdens het eerdere congres bij meerderheid tegenstander van de renteverhoging toonden. Net als bij de verkiezingen van 2010, toen ook slecht naar de achterban geluisterd werd, kan dit tot zetelverlies leiden, vreest zij.

Naast het CDA geven ook de overige coalitiepartijen groen licht voor het opschroeven van de rente op studieleningen. „Voor de VVD is het logisch dat studenten in hun eigen toekomst investeren”, sprak Kamerlid Judith Tielen. Onderwijspartij D66 doet dat met lange tanden. „We hebben met elkaar afspraken gemaakt en daar hou ik me aan”, verwees Kamerlid Paul van Meenen naar het regeerakkoord. CU, niet aanwezig tijdens het debat, gaf eerder al aan ermee in te zullen stemmen.

18 procent hoger

De rente op studieleningen gaat in 2020 omhoog voor alle studenten die dan aan een studie beginnen. Het maandbedrag dat zij na afloop van hun studie moeten terugbetalen, wordt gemiddeld 18 procent hoger. Ex-studenten zijn daardoor in de toekomst duizenden euro’s duurder uit.