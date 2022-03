Grote brand legt Zandvoortse strandtent volledig in as

De brand was uitslaand en er werd door de brandweer al snel opgeschaald naar ’grote brand’. Volgens de brandweer stond de wind richting zee, waardoor de rook die kant opging en de bewoners van de naastgelegen flat geen overlast ondervonden van de brand.

Rond 6.00 uur kon de brandweer sein brandmeester geven.

Hoe en waar de brand is ontstaan is nog onduidelijk, toen de brandweer aankwam was het vuur al zo groot dat dat niet meer zichtbaar was, meldt de Veiligheidsregio. Er gaat nog wel onderzoek plaatsvinden naar de oorzaak van de brand.

Er is niemand gewond geraakt.