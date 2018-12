Paul de Leeuw op de koffie bij Geert Wilders

De Leeuw wenste de PVV-leider dood in 2011 toen hij zong: ’Ik ben vandaag zo vrolijk want Geert Wilders die is dood’, op de melodie van het lied ’Ik ben vandaag zo vrolijk’ van Herman van Veen. Hij bood daar in het weekend zijn excuses voor aan op Twitter in reactie op een Tweet van PVV-Kamerlid Martin Bosma . „Excuses bij deze aanvaard Paul de Leeuw! Kom een keer op de koffie bij ons in de Tweede Kamer. Van harte welkom„, antwoordde Wilders.

Daarop reageerde De Leeuw: „Geachte Heer Wilders, daar maak ik graag gebruik van. Ook om het u een keer persoonlijk te zeggen. Met vriendelijke groeten.”

