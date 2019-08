Ouderen moeten wachten op regeling rijbewijzen

Het aangekondigde plan om deze groep tijdelijk met een verlopen rijbewijs te laten rijden, is inmiddels onderzocht. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) denkt echter dat deze maatregel pas in december van kracht kan worden. In de tussentijd is er geen coulance mogelijk voor wie toch de weg op gaat.

Dat schrijft de VVD-bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer. Het parlement had er op aangedrongen om direct maatregelen te nemen, maar dat lukt volgens de minister niet.

Ouderen moeten na hun 75ste een nieuw rijbewijs en een gezondheidsverklaring regelen. Maar door problemen bij het CBR duurt dat tijden en daardoor zitten veel mensen met een verlopen rijbewijs, in afwachting van de nieuwe.

Van Nieuwenhuizen wil deze groep tegemoet komen door ze, onder voorwaarden, een administratieve verlenging aan te bieden. Het verlopen rijbewijs wordt daardoor officieel maximaal een jaar langer geldig. Maar deze tegemoetkoming, de zogenoemde administratieve verlenging, kan pas op 1 december worden ingevoerd vanwege benodigde wetgeving en aanpassing van systemen, meldt de minister nu.

In de tussentijd is er volgens de bewindsvrouw geen coulance mogelijk voor wie toch met het verlopen rijbewijs de weg op gaat. „Coulance betrachten voordat de aangepaste regelgeving in werking is getreden brengt aansprakelijkheidsrisico’s met zich mee voor het CBR en de Staat mocht een bestuurder met een verlopen rijbewijs betrokken raken bij een ongeval.”

Gedogen zou dus niet kunnen: „De minister van Justitie en Veiligheid heeft mij laten weten dat een gedoogconstructie vanuit handhavingsperspectief niet mogelijk is. De politie moet aan de hand van het rijbewijsregister kunnen beoordelen of het verlopen rijbewijs van een desbetreffende 75-plusser onder de administratieve verlenging valt. Dat is nu nog niet mogelijk zonder de benodigde ICT aanpassingen bij de RDW en het CBR.”