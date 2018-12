Ⓒ De Telegraaf

Amsterdam - De Nederlandse politie heeft niet via de officiële weg het autopsierapport van Ivana Smit opgevraagd in de periode na haar dood en het dus niet verkregen. Dit rapport was wel beschikbaar. Dat heeft de Maleisische hoofdinspecteur Faizal Abdullah gezegd op de laatste dag van verhoren in het justitieel onderzoek. Het OM in Nederland zegt er wel degelijk om verzocht te hebben.