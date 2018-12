Harvard-professor: ’Zes Franse frietjes is de perfecte portie’

Volgens een onderzoek in The American Journal of Clinical Nutrition kunnen aardappels worden gekoppeld aan een verhoogd risico op obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten. Dat komt door de verhoogde glycemische index. Die index geeft aan hoe snel koolhydraten worden opgenomen in het bloed.

Deelnemers van een gezondheidsonderzoek die twee tot drie keer per week gebakken aardappelen aten, hadden een hoger sterfterisico in vergelijking met degenen die tijdens het onderzoek geen gefrituurde aardappelen op het menu hadden staan.

Salade en zes patatjes

Artsen in de Verenigde Staten stellen daarom voor om de porties friet te verkleinen of ’gewoon’ over te gaan op het eten van gezondere groenten. „Er zullen niet veel mensen zijn die driekwarkt van hun bestelling Franse frietjes terugsturen”, zegt Dr. Rimm tegen The Times. „Ik denk dat het goed zou zijn als een maaltijd voortaan bestaat uit een salade aangevuld met zes frietjes”, besluit de geleerde.