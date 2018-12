Dikke boete na rel over billen

Aline Uva beschuldigde Ellen Santana in november dat ze bil-implantaten had en daarom gediskwalificeerd moest worden. Ze rukte op het toneel eerst de sjerp van Santana af. Daarna riep Aline tegen iedereen die het maar horen wilde dat haar eigen achterste ’WEL puur natuur’ is en dat van Santana ’plastic’. Vervolgens riep ze zichzelf uit tot winnaar en claimde de prijs van 11.500 euro.

Masseuse

De Braziliaanse masseuse Aline, die zich op social media ook Miss Bumbum noemt, heeft nu een dikke boete gekregen omdat ze de organisatie van de verkiezing in diskrediet heeft gebracht. De beelden van een woeste Uva gingen de hele wereld over.

De kans dat haar concurrente inderdaad implantaten heeft is overigens klein. Iedereen moest met een röntgenfoto aantonen dat de natuur geen handje was geholpen.

De Bumbum-verkiezingen in Brazilië zijn immens populair. In de finale nemen alle regio’s van het land het tegen elkaar op. De winnares kan model- en fotocontracten verdienen.

