Project-X in Brabantse Katwijk: meisje (15) ondergedoken

„Dit lijkt helemaal te gaan ontsporen”, laat haar oom Marcel Jansen aan Omroep Brabant weten. „Mijn nichtje is uit huis gehaald en op een andere locatie ondergebracht”, vertelt de oom. De 15-jarige dochter van zijn broer organiseerde een feestje in Katwijk bij Cuijk en dat liep woensdag volledig uit de klauwen. Een Project-X feest was geboren.

Volgens de oom was het meisje een tijd geleden al jarig. Ze wilde een feest organiseren voor vrienden en maakte daarom een groep aan via Whatsapp. Dat groeide uiteindelijk naar vier verschillende groepen op sociale media. Ook op Snapchat gaan uitnodigingen rond.

Uiteindelijk werd er via Facebook een evenement aangemaakt voor aankomende vrijdag. Het is niet duidelijk wie dat deed, maar daar had het 15-jarige meisje niets mee te maken. „Daar heeft zij niets mee te doen”, zegt oom Marcel tegen de regionale omroep.

Schermafbeelding van het event op Facebook

Het Facebookevenement is woensdag aan het begin van de avond offline gehaald. Volgens de NOS is het event aangemaakt door een ’niet authentiek account’, aldus een woordvoerder van Facebook.

„Het is zo’n rollercoaster op dit moment. Ze is helemaal overstuur. Er worden ook forse bedreigingen geuit. Mensen die via Facebook zeggen dat ze de boel gaan verbouwen. Momenteel is er intensief overleg met de politie over hoe het nu verder gaat.”

De politie laat weten dat ze op de hoogte zijn van het aangekondigde Project-X feest. Ze zijn alert en houden de situatie in de gaten. ,,We hebben nauw overleg met de gemeente”, zegt een woordvoerster van de politie.

Burgemeester

De gemeente Cuijk staat een zogenoemd Project X-feest in het dorpje Katwijk niet toe. Burgemeester Wim Hillenaar heeft dat woensdagavond laten weten in een verklaring. ,,Gezien de omstandigheden kunnen we niet anders dan ons voorbereiden op alle scenario's. Maar er is geen feest in Katwijk en er komt geen feest in Katwijk. Personen van buiten Cuijk die met verkeerde bedoelingen hier naartoe komen, worden tegengehouden'', aldus de burgemeester.

Haren 2012

In Haren werd Project-X in 2012 een fenomeen. Een meisje had destijds de uitnodiging voor haar verjaardagsfeest openbaar op Facebook gedeeld. Haar adres werd daardoor openbaar en mensen besloten massaal naar de plaats in het noorden te trekken. Dat zorgde voor enorme rellen, vernielingen en brandstichtingen.

