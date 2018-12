Prominenten nemen afscheid van oud-president Bush

In de kerk was een groot aantal prominenten bijeengekomen, onder wie de ex-presidenten Carter, Clinton en Obama en de huidige president Trump die samen met hun echtgenotes op een van de eerste rijen zaten. Aan de andere kant van het gangpad zat de familie Bush.

Tijdens de dienst waren er onder andere diverse sprekers onder wie kleindochters van Bush en zijn zoon en eveneens ex-president George W. Bush. Die zei onder meer dat zijn vader ,,de beste vader die een dochter of zoon kan hebben'' was geweest. Ondanks dat Bush zijn tranen tijdens de speech moest inhouden, was het aantal keren dat er gelachen werd om grappen in de toespraken opvallend.

Houston

Direct na de dienst werd de kist met Bush naar een vliegbasis gebracht om te worden overgevlogen naar Houston, samen met zijn familieleden. Daar is donderdag de begrafenis.

Amerika had woensdag uitgeroepen tot dag van rouw in verband met het overlijden vrijdag van de man die van 1989 en 1993 de 41e president van de Verenigde Staten was. De staatsuitvaart ging woensdag met veel ceremonieel gepaard. De kist met het lichaam van Bush werd van het Capitool, waar hij in een dichte kist lag opgebaard, naar de National Cathedral gebracht waar de afscheidsdienst was.

Erehaag

De familie Bush haalde de kist op bij het Capitool. Een erehaag van militairen van diverse onderdelen, de chefs van legerdelen en leden van het Amerikaanse Congres deden de oud-president uitgeleide. Op weg naar de kathedraal werd langs het Witte Huis gereden.

