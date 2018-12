Had Geert Wilders niet gewoon een punt?

Omdat Geert Wilders er iets over zei, zeiden zijn collega’s er niets over. Zo werkt dat in ’s lands voornaamste vergaderzaal. Telkens wordt daarmee mijn stelling onderschreven dat bijvoorbeeld de islamisten onder ons juist blij moeten zijn met Wilders als tegenstander. Wanneer hij een onderwerp aanroert, keren de andere politici het hautain de rug toe. Want stel je toch eens voor dat zij een mening verkondigen die overeenkomsten vertoont met de zijne.