Liefdesles in het ziekenhuis

Fitz (midden) maakt vrienden in het ziekenhuis, zoals de knappe Adam en hartpatiëntje Primula. Ⓒ Sofie van Mieghem

Fitz is woedend. Haar ouders gaan scheiden en zij wordt met haar zusje ’afgeschoten naar planeet Co-Ouderschap’. Ze haat haar moeder, het wordt de stomste kerst ooit en haar zusje raakt door een ongeluk haar vingertopje kwijt. Het gezin zit boven op elkaars lip op de eerste hulp. Fitz vlucht het ziekenhuis in, waar ze een wijze les over de liefde leert.