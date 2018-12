Nederlandse trucker steekt auto ’geel hesje’ aan

Een ’geel hesje’ demonstreert langs de snelweg in Frankrijk. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press

BERGEN - Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur heeft woensdag in België de auto van een actievoerder van de ’gele hesjes’ in brand gestoken. Dat gebeurde op een goederenoverslagplaats in Houdeng, vlakbij La Louvière in Henegouwen.