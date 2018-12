Broer verkeersdode tegen gebruikers sociale media: ’reacties doen pijn’

Jacob Sellaar vertelt dat zijn broertje om het leven kwam nadat hij achter het stuur in slaap viel en daardoor tegen een boom in Kiel-Windeweer reed. „Mensen zien een foto op Facebook en oordelen over het ongeval aan de hand van die afbeelding. Dan oordeel je zomaar dat hij misschien wel dronken was of dat hij veel te hard heeft gereden. Jan-Willem reed niet te hard, dat is onderzocht. De manier waarop de auto tegen de boom kwam is gewoon heel ongelukkig geweest.”

Zwart maken

In het openhartige interview met RTV-Noord geeft Jacob aan dat hij dit wil rechtzetten voor zijn overleden broertje. „Jan-Willem was gewoon een heel betrokken jongen die alles deed voor deze maatschappij en dan vind ik het jammer dat men hem zo zwart maakt. Dat raakt”, zegt hij zichtbaar geëmotioneerd.

Hij heeft nog een duidelijke boodschap voor de zogenoemde ’reaguurders’. „Op het moment dat een nieuwsbericht niet over jou gaat, denk dan na. Als je iets wil typen is prima. Maar schrijf dan gecondoleerd of sterkte of zoiets.”