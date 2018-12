IJsclubs halen alles uit de kast voor eerste marathon op natuurijs

Tonnie Lenderink (r.) en Theo Terhürne hopen dat hun ijsvloer in Haaksbergen baat heeft bij het zonnescherm. Ⓒ Reinier van Willigen

HAAKSBERGEN - Koning Winter is nog in geen velden of wegen te bekennen, maar onder ijsmeesters slaat de schaatskoorts allengs steeds harder toe. Daarom worden op diverse ijsbanen in het land kunstgrepen uitgeprobeerd. „We hopen er allemaal het beste van, maar het wachten is gewoon op een paar nachten flinke vorst.”