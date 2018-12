Arib: geel hesje hoefde niet weg

De politie Haaglanden suggereerde woensdag naar Arib als opdrachtgever. „De voorzitter van de Tweede Kamer kan personen op de publieke tribune die zich niet conform de huisregels gedragen, doen vertrekken. De politie geeft uitvoering aan dit verzoek”, aldus de politie Haaglanden.

Aan De Telegraaf laat Arib weten dat ze niemand opdracht heeft gegeven de man van de publieke tribune weg te halen. Daarom laat ze nu onderzoeken wie dat besloten heeft.

Commotie

Politieagenten die een oogje in het zeil houden tijdens de plenaire vergadering waren er dinsdag als de kippen bij om de man in de kraag te vatten. Het gele hesje lijkt daarbij de aanleiding te zijn geweest.

De man sputterde na verwijdering uit de zaal flink tegen en moest onder begeleiding van de politie het pand verlaten. „Je moet je eigen uitkleden”, zei René verontwaardigd over zijn verwijdering. „De Kamervoorzitter greep niet eens in. Ik kwam hier voor het debat. Ik ben niet voor dat pact.”

"Ik kwam hier voor het debat. Ik ben niet voor dat pact"

De verwijdering leidde tot commotie bij mensen die ook op de publieke tribune zaten en later ook op sociale media.

Boerka

Er werden vergelijkingen gemaakt met de aanwezigheid van mensen in nikab bij een debat in 2016. Toen werd er niet ingegrepen. Volgens Arib was de nikab op dat moment ook niet illegaal en was er dus geen reden om in te grijpen.

Mogelijk handelden de politie en de beveiliging van de Tweede Kamer dinsdag uit voorzorg, omdat demonstranten in gele hesjes het voorbije weekend voor vernieling zorgden in het buitenland en ook in Nederland van zich lieten horen.

Eerder dit jaar probeerde een wietactivist zichzelf op te hangen tijdens een vergadering. Sindsdien is men in de Kamer extra alert. Weinig bezoekers weten dat ze op de publieke tribune geen blijken van goedkeuring of afkeuring mogen geven over het debat.